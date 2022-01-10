Боунесс: «Даллас» провел отличный матч против «Сент-Луиса» и заслуживал гораздо большего»

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:2).

«Мы провели отличный матч и заслуживали гораздо большего. Мы сделали все возможное для победы. Команда проводила третий матч за три с половиной дня и сыграла действительно хорошо. Мы бились изо всех сил и заслужили большего, но усталость в концовке все же немного сказалась», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

«Старз» вели в счете до последней минуты встречи, однако пропустили дважды за 18 секунд. Боунесс остался в ярости от поражения, дважды ударив клюшкой по защитному стеклу.

«Сент-Луис» набрал 47 очков и занимает второе место на "Западе". У «Далласа» 36 очков и 12-е место.