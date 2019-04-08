Боумистер подписал новый контракт с "Сент-Луисом"

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг объявил о продлении контракта с защитником Джеем Боумистером.

Контракт с 35-летним хоккеистом рассчитан на один сезон на сумму 3,25 миллиона долларов.

В этом сезоне Боумистер принял участие в 78 играх, набрал 17 (3+14) очков при 40 минутах штрафного времени.

BREAKING NEWS: The Blues have signed Jay Bouwmeester to a one-year contract extension worth $3.25 million. https://t.co/xIDohRBX68 #stlblues – St. Louis Blues (@StLouisBlues) 8 апреля 2019 г.



