18:50 | Хоккей — НХЛ

Боумистер подписал новый контракт с "Сент-Луисом"

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Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг объявил о продлении контракта с защитником Джеем Боумистером.

Контракт с 35-летним хоккеистом рассчитан на один сезон на сумму 3,25 миллиона долларов.

В этом сезоне Боумистер принял участие в 78 играх, набрал 17 (3+14) очков при 40 минутах штрафного времени.


 

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