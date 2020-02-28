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Боумистер, перенесший сердечный приступ, посетил матч «Сент-Луиса». Его встретили овацией

08:30
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Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер, перенесший сердечный приступ, посетил матч регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:2 ОТ). Он был приглашен в качестве почетного гостя.

В его честь клуб устроил специальную церемонию. Болельщики встретили Боумистера овацией.

Ранее игрок перенес успешную операцию, во время которой ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дифибриллятор.

Напомним, матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» был прерван в середине первого периода. На 14-й минуте медицинскому персоналу пришлось оказывать экстренную помощь Боумистеру, которому стало плохо на скамейке запасных. 36-летнего канадца доставили в больницу.

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