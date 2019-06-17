Боумэн считает, что Могильный войдет в Зал хоккейной славы

Бывший главный тренер "Детройта" Скотти Боумэн в интервью "СЭ" поделился мнением, что экс-форвард "Баффало", "Ванкувера" и "Торонто"​ Александр Могильный​ заслужил попадание в Зал славы НХЛ.

– Вячеслав Фетисов и Стив Айзерман говорили мне, что в НХЛ только Скотти Боумэн, тренер, не знавший стереотипов, мог придумать Русскую Пятерку. Ни одному другому специалисту в лиге подобное даже в голову не могло бы прийти.

– Так я же столько лет видел русских хоккеистов, играющих именно пятерками! И знал, что они особенно сильны именно вместе. Даже Павла Буре, Сергея Федорова и Александра Могильного, каждый из которых стал звездой сам по себе, по юниорам наблюдал в одном звене. Они так играли два или три года. Жаль, что им уже взрослыми игроками так и не довелось сыграть вместе на больших турнирах – Олимпиадах, Кубках мира.

Кстати, о Могильном хочу сказать особо. Игра этого парня обращала на себя мое внимание. И вот смотрите. Буре – в Зале славы, Федоров – тоже. Там же и Слава с Игорем (Фетисов с Ларионовым. – Прим. И.Р.). А ведь Могильный забил 76 голов в одном сезоне, и с тех пор это не удалось никому в лиге! И больше тысячи очков набрал, и Кубок Стэнли выиграл. Поэтому не сомневаюсь: он тоже там будет.

Коль скоро пошла речь о Могильном, расскажу забавную историю. Моя семья живет в Баффало с тех пор, как я там работал, и я многих там знал. А Алекс в то время, выступая за "Сэйбрз" и осваивая американскую жизнь, начинал играть в гольф. И ему понравилось.

Это был как раз сезон, когда он забил 76 голов. И по контракту за каждую шайбу после 50-й получал по 10 тысяч долларов. То есть 60 – это уже дополнительно сто тысяч, 70 – 200! Все это позволило ему купить у ребят, которых я знаю, "Ламборгини" за 275 тысяч долларов. Он был дружелюбным парнем с уже хорошим английским и часто приезжал на ней в наш гольф-клуб в Баффало.

Как-то в гольф-клубе делали ремонт. Он оставил свой автомобиль на парковке, где не было больше ни одной машины, потому что людям сказали: "Идет ремонт, не паркуйте сегодня машины здесь, и может быть нанесен ущерб". Стоял и соответствующий дорожный знак. Но Алекс не обратил на это внимания. Он всегда был в спешке. Может, это было после тренировки – сезон еще шел.

Я в тот момент как раз находился там и обратил внимание, что нет сетки, которая обычно защищает автомобили от попадания мячей. И спросил: "Чья это машина стоит?" Парень, который там работал, сказал: "Черт, это же машина Алекса!" Никому не хотелось наносить вред такому дорогому спорткару. Этот парень взял гольф-кар, чтобы найти Могильного и предупредить об опасности. Знаете, что он ответил?

– Что?

– "Не беспокойся. Забью за ближайшую пару недель пять голов и, если что, на бонусы от них починю!" Забавный парень. Повторяю: он будет в Зале славы. (Игорь Рабинер)

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