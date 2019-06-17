Боумэн рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом

Бывший главный тренер "Детройта" Скотти Боумэн в интервью "СЭ" ответил на вопрос, кого он считает лучшим российским хоккеистом.

– Я видел слишком много ваших хоккеистов разных поколений, чтобы мне было легко ответить на этот вопрос. Каков, например, был Анатолий Фирсов! Для меня он один из тех, кто никогда не играл в НХЛ, но по своему уровню должен быть в Зале славы. Еще один такой, вне всяких сомнений, – Борис Михайлов. Боец! Во всех турнирах, когда они нас обыгрывали, он был чертовски хорош. Не знаю, с кем из нынешних его сравнить. Может, с тем русским парнем, который сейчас играет во "Флориде" и очень силен под воротами.

– Евгений Дадонов.

– Да. Он всегда находится в правильном месте, а облегчает ему задачу то, что рядом с ним – такой центр, как Барков. Еще один хоккеист, который хоть и играл, но не успел проявить себя в НХЛ, но я знаю, насколько он великолепен, – Крутов. В своем прайме он был просто потрясающ. Жаль, что здесь у него что-то пошло не так.

А большой парень, который у вас забил больше всех в Суперсерии-72? Якушев. Мне интересно, много ли знают про него современные русские игроки. Должны знать! Когда в прошлом ноябре его принимали в Зал славы, он выглядел прекрасно. Смотрелся умным человеком – как политик в лучшем смысле слова.

Еще вспоминаю, как мне нравился Валерий Каменский. Он впечатлил меня в 91-м, еще до того, как приехал в "Квебек". Увидел его в Стокгольме, в "Глобене" – там же, где и Константинова. Каменский смотрелся во многом, как Марио Лемье! Но потом он получил серьезную травму. Все равно был хорош, оставался очень опасным игроком и попил у нас много крови в составе "Колорадо" и выиграл Кубок Стэнли. Но из-за серьезной травмы ноги он не получил того признания, которого заслуживал.

Да, так вы же спросили, какой россиянин лучший из лучших. По индивидуальным качествам, причем разнообразию их набора, – считаю, Сергей Федоров. Овечкин – лучший снайпер. Ни у кого нет такого щелчка – может, еще у Кучерова. А еще Овечкин – мощный, поди его удержи. (Игорь Рабинер)

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