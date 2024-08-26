«Все игроки любили Мнацаканова. На его лице всегда была улыбка». Скотти Боумэн рассказал об умершем экс-массажисте «Детройта»
Самый титулованный главный тренер в истории НХЛ (9 Кубков Стэнли) Скотти Боумэн в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказал о массажисте своего «Детройта» Сергее Мнацаканове, которого не стало на прошлой неделе.
«Знаю, что Сергей Мнацаканов умер во Флориде, — сказал Боумэн. — Очень печально. Я очень тепло относился к Сергею и отношусь к его прекрасной семье, у которой (после автокатастрофы 1997 года) была сложная жизнь. Они мои добрые друзья. У него осталось двое сыновей — один по-прежнему живет в Детройте, другой, насколько знаю, обучает детей хоккею во Флориде.
Сергей был отличным массажистом, все игроки любили его, а на его лице всегда была улыбка. В «Ред Уингз» он был счастливым человеком.
Они с Владди Константиновым (Владимир Константинов — Прим. «СЭ») сидели на одной стороне того лимузина, Слава Фетисов — на другой. О боже... Игорь Ларионов также собирался поехать с ними играть в гольф, и в этом случае мог оказаться в том же лимузине».
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|6
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|Торонто
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|Даллас
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|Колорадо
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|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
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|П
|О
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|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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