Боумен, Кенневилль и МакАйзек получили разрешение на трудоустройство в НХЛ после сексуального скандала

Бывшие руководители «Чикаго» Стэн Боумен, Джоэл Кенневилль и Эл МакАйзек получили разрешение на трудоустройство в НХЛ.

В 2021 году все трое были отстранены от работы из-за сексуального скандала: бывший хоккеист «Блэкхокс» подал иск против клуба, обвинив помощника тренера Брэда Олдрича в сексуальном насилии перед победой в Кубке Стэнли в 2010 году. Расследование выяснило, что руководители клуба, а также Кенневилль, на тот момент возглавлявший «Чикаго», не предприняли никаких действий в течение трех недель.

65-летний Кенневилль возглавлял «Сент-Луис», «Колорадо», «Чикаго» и «Флориду». Вместе с «Блэкхокс» тренер завоевал три Кубка Стэнли.