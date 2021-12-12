Ботеррилл может стать новым генеральным менеджером «Ванкувера»

Президент «Ванкувера» Джим Рутерфорд начал активную работу по поиску нового генерального менеджера клуба. Основным кандидатом считается Джейсон Боттерилл, который сейчас является ассистентом генменджера «Сиэтла», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Канадская команда занялась поиском нового руководителя после увольнения Джима Беннинга с поста генерального менеджера.

Именно для это и был приглашен 72-летний фунционер. Рутерфорд — трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве руководителя. Один трофей он выиграл с «Каролиной», два — с «Питтсбургом».