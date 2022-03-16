«Бостон» заключил контракт с молодым нападающим

«Бостон» заключил контракт новичка с нападающим Марком Маклафлином, сообщает сайт клуба. Соглашение с 22-летним американцем рассчитано на два года.

До этого форвард не был задрафтован ни одним клубом Национальной хоккейной лиги.

Прежде он выступал за Бостонский колледж, где был капитаном команды. В 33 матчах нынешнего сезона в NCAA он набрал 32 (21+11) очка.

Также Маклафлин ездил в составе сборной США на Олимпиаду в Пекине, где провел 2 матча.