«Бостон» заключил контракт новичка с российским нападающим

«Бостон» заключил контракт новичка с нападающим Георгием Меркуловым. Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на три года, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне форвард выступал в NCAA за команду университета Огайо. В 36 матчах он набрал 34 (20+14) очка.

В НХЛ Меркулов ранее не был задрафтован ни одним клубом.

В России он занимался в системе СКА, а также играл за «Капитан» в МХЛ и за «Тамбов» в ВХЛ.