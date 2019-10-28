«Бостон» забросил 7 шайб «Рейнджерс», у Панарина и Бучневича 4 очка на двоих

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Бостону» — 4:7. В составе победителей хет-трик оформил Патрис Бержерон, по 5 очков набрали Давид Пастрняк (0+5) и Брэд Маршан (2+3).

Александр Георгиев сменил Хенрика Лукндквиста в начале третьего периода и отразил 9 бросков из 11. На счету Артемия Панарина 2 результативные передачи, показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 22.39 на льду (4.09 — в большинстве). У Павла Бучневича — гол, результативная передача, «-2» и 2 броска за 19.35.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 4:7 (1:0, 0:4, 3:3)

Голы: Хэйли — 1 (Смит, Андерссон), 10:19 — 1:0. Бержерон — 3 (Пастрняк, Маршан), 20:11 — 1:1. Маршан — 6 (Пастрняк, Карло), 21:08 — 1:2. Койл — 1 (Макэвой, Хара), 29:27 — 1:3. Маршан — 7 (Койл, Дебраск), 32:09 — 1:4. Хара — 2 (Пастрняк, Карло), 40:43 — 1:5. Бучневич — 2 (Дианджело, Панарин), 48:15 — 2:5. Бержерон — 4 (Маршан, Пастрняк), 51:39 — 2:6. Крайдер — 2 (бол., Дианджело, Бучневич), 58:01 — 3:6. Шей — 1 (Панарин, Стром), 58:22 — 4:6. Бержерон — 5 (п.в., Маршан, Пастрняк), 59:15 — 4:7.

Вратари: Лундквист (Георгиев, 40:00, 58:29 — 59:15) — Галак.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (7+5+17) — 43 (10+21+12).

Наши: Бучневич (19.35/2/-2), Панарин (22.39/2/-1) — -.

28 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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