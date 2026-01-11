«Бостон» забил 10 голов за матч впервые с 1988 года

«Бостон» забросил 10 шайб в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (10:2).

Как сообщает пресс-служба лиги, в последний раз игроки «Брюинз» забивали столько в одной игре 16 октября 1988 года (тогда они выиграли со счетом 10:4 у «Чикаго»). В той встрече нынешний президент клуба канадец Кэм Нили набрал рекордные в своей карьере семь очков — у него было три гола и четыре результативные передачи.

В матче с «Рейнджерс» 23-летний российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов забил четыре гола. Он был признан первой звездой игры.