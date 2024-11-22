Гол Линдхольма принес «Бостону» победу над «Ютой»

«Бостон» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. Для новичка лиги это третье поражение кряду.

Единственную шайбу забросил Элиас Линдхольм, реализовавший большинство на 13-й минуте второго периода.

«Бостон» с 21 очком занимает 8-е место в Восточной конференции. «Юта» опустилась на 13-ю строчку в Западной конференции.