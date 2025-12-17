«Бостон» обыграл «Юту», Хуснутдинов и Бут набрали по одному очку

«Бостон» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на льду арены «ТД Гарден» в Бостоне.

У гостей забил Барретт Хэйтон. У «Брюинз» Морган Гики оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Кейси Миттельштадт и Майкл Эйссимонт.

Российские игроки хозяев Никита Задоров и Марат Хуснутдинов отметились голевыми передачами. У них теперь 12 (1+11) и 9 (4+5) очков соответственно.

«Бостон» набрал 40 очков в 34 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 35 очков в 35 играх.