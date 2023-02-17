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Сегодня, 07:56

«Бостон» является основным претендентом на Гаврикова

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков может быть обменян в другой клуб. Основным претендентом на 27-летнего игрока является «Бостон», рассказал в подкасте инсайдер Франк Серавалли.

Контракт Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Блю Джэкетс» настаивают, по крайней мере, на данный момент на получении трех драфт-пиков: минимум в первом, третьем и четвертом раундах.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провел в составе команды 52 матча и набрал 10 (3+7).

Владислав Гавриков
ХК Бостон Брюинз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 55 17 38 40
Результаты / календарь
2.02
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22.02
17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 5
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 2
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 2 : 5
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 99
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 80
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.21
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