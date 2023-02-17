«Бостон» является основным претендентом на Гаврикова
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков может быть обменян в другой клуб. Основным претендентом на 27-летнего игрока является «Бостон», рассказал в подкасте инсайдер Франк Серавалли.
Контракт Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что «Блю Джэкетс» настаивают, по крайней мере, на данный момент на получении трех драфт-пиков: минимум в первом, третьем и четвертом раундах.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провел в составе команды 52 матча и набрал 10 (3+7).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|36
|18
|80
|2
|Нью-Джерси
|54
|35
|19
|75
|3
|Рейнджерс
|54
|32
|22
|72
|4
|Питтсбург
|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|57
|28
|29
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|55
|17
|38
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|54
|41
|13
|87
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|58
|28
|30
|62
|5
|Детройт
|54
|26
|28
|60
|6
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|52
|25
|27
|56
|6
|Сент-Луис
|54
|26
|28
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|55
|25
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|55
|17
|38
|45
|8
|Анахайм
|55
|17
|38
|40
Результаты / календарь
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
|17.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|3 : 6
|17.02
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|6 : 2
|17.02
|03:00
|
Коламбус – Виннипег
|3 : 1
|17.02
|04:00
|
Нэшвилл – Бостон
|0 : 5
|17.02
|05:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|4 : 2
|17.02
|05:00
|
Калгари – Детройт
|2 : 5
|17.02
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|17.02
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.21
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