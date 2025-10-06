«Бостон» выведет из обращения номер Хары

«Бостон» объявил, что выведет из обращения 33-й номер, под которым за команду играл словацкий защитник Здено Хара.

Церемония пройдет 16 января перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Хара станет 13-м игроком «Бостона» и первым европейцем, чей номер будет выведен из обращения.

«Невозможно передать словами эмоции от того, что мой игровой свитер с номером 33 поднимется под своды арены «Бостона». Я бесконечно благодарен руководству клуба за доверие, всем моим товарищам по команде, бывшим и нынешним, болельщикам, чья страсть и энергия сделали город моим домом, и моей семье. Этот момент не только мой — он принадлежит всем нам», — приводит пресс-служба «Брюинз» слова Хары.

Словацкий защитник выступал за «Бостон» с 2006 по 2020 год. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли-2011. Также в НХЛ Хара играл за «Оттаву», «Айлендерс» и «Вашингтон». На его счету 680 (209+471) очков в 1680 матчах регулярного чемпионата и 70 (18+52) очков в 200 играх плей-офф. В 2022 году Хара объявил о завершении карьеры.