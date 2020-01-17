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«Бостон» выставил Бэкеса на драфт отказов

20:11
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«Бостон» выставил нападающего Дэвида Бэкеса на драфт отказов. Клуб намерен отправить 35-летнего форварда в АХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ.

Бэкес является альтернативным капитаном «Бостона». Но в нынешнем регулярном чемпионате он провел только 16 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показатели полезности «минус 2». При этом он входит в пятерку самых высокооплачиваемых форвардов «Брюинз» — его зарплата составляет 6 миллионов долларов.

Контракт нападающего истекает летом 2021 года.

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