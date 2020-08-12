«Бостон» вырвал победу у «Каролины» со Свечниковым

«Бостон» в овертайме обыграл «Каролину» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли — 4:3. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников не набрал очков.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Бостон» — «Каролина» — 4:3 2ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Эдмундсон — 1 (Терявяйнен, Ахо), 13:02 — 0:1. Пастрняк — 1 (Маршан, Бержерон), 17:45 — 1:1. Койл — 1, 24:38 — 2:1. Макгинн — 1 (мен.), 24:59 — 2:2. Крейчи — 1 (Каше, Макэвой), 40:59 — 3:2. Флери — 1 (Трочек), 49:49 — 3:3. Бержерон — 1 (Пастрняк, Маршан), 81:13 — 4:3.

Вратари: Раск — Мразек.

Штраф: 8 — 10.

Б роски: 40 (9+12+7+11+1) — 28 (4+5+12+6+1).

Наши: — - Свечников (21.44/3/0).

12 августа. Торонто. Scotiabank Arena.