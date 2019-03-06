"Бостон" выиграл у "Каролины", Свечников не набрал очков

"Бостон" в овертайме выиграл у "Каролины" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу забросил Давид Крейчи. "Брюинз" одержал четвертую победу кряду.

Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Каролина" - 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ахо - 28 (Де Хаан, ван Римсдайк), 6:30 - 0:1. Ахо - 29 (Нидеррайтер, Фольк), 21:10 - 0:2. Вагнер - 10 (Карло), 32:28 - 1:2. Дебраск - 22 (Крейчи), 38:12 - 2:2. Бержерон - 23 (мен., Маршан), 42:45 - 3:2. Уильямс - 19 (Мартинук, Песке), 52:17 - 3:3. Крейчи - 16 (Дебраск), 61:46 - 4:3.

Вратари: Галак - Макэлхинни.

Штраф: 15 - 9.

Броски: 38 (12+15+9+2) - 37 (11+10+15+1).

Наши: - - Свечников (13.04/0/-2).

6 марта. Бостон. TD Garden.