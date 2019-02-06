"Бостон" выиграл у "Айлендерс" в 1000-м матче Бержерона

"Бостон" на своем льду выиграл у "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Эта встреча стала 1000-й для нападающего "Брюинз" Патриса Бержерона. 33-летний канадец отметился дублем.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Айлендерс" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Бержерон - 17 (Пастрняк, Маршан), 22:32 - 1:0. Эберле - 12 (бол., Барзал, Нельсон), 36:40 - 1:1. Цегларик - 3 (Миллер), 46:34 - 2:1. Бержерон - 18 (п.в., Пастрняк, Маршан), 59:05 - 3:1.

Вратари: Раск - Ленер (58:45 - 59:05).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 27 (10+9+8) - 29 (7+11+11).

6 февраля. Бостон. TD Garden.