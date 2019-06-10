"Бостон" выиграл 24 матча из 25, когда забивал Маршан. Видео гола

В шестом матче финальной серии Кубка Стэнли "Сент-Луис" принимает "Бостон". В конце первого периода "мишки" впереди со счётом 1:0. Двойное большинство реализовал Брэд Маршан, ассистентами выступили Давид Пастрняк и Торри Краг.
.@Bmarch63 opens the scoring with an absolute laser! #StanleyCup pic.twitter.com/LFylnd00Lx— NHL GIFs (@NHLGIFs) 10 июня 2019 г.
Маршан вышел на второе место в истории франшизы по голам в финале Кубка Стэнли (7). Интересно, что "Бостон" выигрывал 24 матча из 25 в текущем сезоне, когда забивал Брэд.
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