Актер Адам Сэндлер объявил выбор «Бостоном» на драфте НХЛ Хагенса
«Бостон» под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрал нападающего Джеймса Хагенса. Решение «Брюинз» объявлял известный комедийный актер Адам Сэндлер.
18-летний американец в сезоне-2024/25 сыграл в 37 матчах за Бостонский колледж в NCAA и набрал 37 (11+26) очков.
Первый раунд драфта НХЛ в 2025 году пройдет в ночь с 27 на 28 июня в Лос-Анджелесе (Калифорния). Однако в этот раз делегации клубов работают из своих офисов, а не собрались в одном месте.
