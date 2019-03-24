"Бостон" вторым в сезоне набрал 100 очков, обыграв "Флориду"

"Бостон" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НБА - 7:3. 42-летний капиатн "Брюинз" Здено Хара набарл в этой игре 2 (1+1) очка. Словак ранее подписал новый контракт с клубом.

Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов отыграл 18 минут и заработал показатель "-3".

"Бостон" вторым после "Тампы" преодолел рубеж в 100 очков за сезон. Команда идет второй в Восточной конференции, в ее активе 101 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Бостон" - 3:7 (0:1, 2:5, 1:1)

Голы: Аккьяри - 5 (Бэкес, Клифтон), 2:23 - 0:1. Маршан - 32 (Бержерон), 20:28 - 0:2. Гаврилюк - 5 (Хоффман), 20:52 - 1:2. Хара - 5 (Хейнен, Койл), 25:05 - 1:3. Кулман - 2, 26:38 - 1:4. Хоффман - 35 (Уигар, Браун), 30:04 - 2:4. Кэмпфер - 3 (бол., Хейнен, Мур), 35:48 - 2:5. Пастрняк - 33 (Хара, Галак), 36:36 - 2:6. Трочек - 8 (бол., Экблад, Боргстрем), 43:57 - 3:6. Бержерон - 31 (п.в., Пастрняк, Маршан), 59:33 - 3:7.

Вратари: Монтембо (56:42 - 56:56, 57:31 - 59:33) - Галак.

Штраф: 23 - 9.

Броски: 34 (12+11+11) - 39 (16+13+10).

Наши: Дадонов (17.58/2/-3) - -.

24 марта. Майами. BB&T Center.