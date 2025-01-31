«Бостон» — «Виннипег»: видеообзор матча

«Виннипег» на выезде победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

«Виннипег» с 75 очками в 53 матчах лидирует в Западной конференции. «Бостон» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 56 очков в 53 играх.