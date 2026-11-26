«Виннипег» обыграл «Бостон»

«Виннипег» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

У «Джетс» шайбы забросили Кайл Коннор, Джош Моррисси, Морган Бэррон и Марк Шайфли. У «Брюинз» отличились Морган Гики и Фрейзер Минтен.

«Виннипег» набрал 30 очков в 26 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Бостон» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 31 очко в 24 играх.

Следующим соперником «Джетс» будут «Айлендерс» (28 ноября), а «Брюинз» сыграют против «Торонто» (27 ноября).