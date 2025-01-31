«Виннипег» выиграл у «Бостона», Наместников забил гол и сделал голевую передачу
«Виннипег» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Джетс» одержали пятую победу подряд.
Российский нападающий Владислав Наместников забил один гол и сделал голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Виннипег» — 2:6 (1:2, 0:0, 1:4)
Голы: Наместников — 10 (бол., Нидеррайтер, Перфетти), 2:55 — 0:1. Шайфли — 30 (Пионк, Самберг), 11:31 — 0:2. Маршан — 19 (бол., Э. Линдхольм, Пастрняк), 15:34 — 1:2. Э. Линдхольм — 9 (мен., Заха), 40:11 — 2:2. Шайфли — 31 (бол., Элерс, Моррисси), 40:35 — 2:3. Элерс — 16, 41:17 — 2:4. Форд — 1 (Иафалло, Стэнли), 45:57 — 2:5. Коннор — 30 (мен., п.в., Наместников), 59:23 — 2:6.
Вратари: Корписало (57:17 — 59:23) — Хеллибак
Штраф: 18 — 6.
Броски: 29 (9+11+9) — 27 (11+10+6).
Наши: Задоров (21.49/2/0) — Наместников (15.58/3/+2).
31 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|52
|23
|29
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|48
|26
|22
|58
|4
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|5
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|- : -
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|- : -
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -