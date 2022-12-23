«Бостон» победил «Виннипег», отыгравшись с 0:2

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

На шайбы Марка Шайфли и Янсена Харкинса хозяева ответили точными бросками Давида Пастрняка, Джейка Дебраска и Ника Фолиньо.

После этого матча «Бостон» с 54 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 43 очками — третьей строчке Запада.