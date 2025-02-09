«Бостон» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» одержал победу над «Бостоном» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Голден Найтс» шайбы забросили Марк Стоун, Зак Уайтклауд, Павел Дорофеев и Томаш Гертл.

В составе «Брюинз» отличились Никита Задоров, Брэд Маршан и Морган Гики.