«Вегас» на выезде обыграл «Бостон», Пачиоретти сделал дубль
«Вегас» победил «Бостон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей дубль сделал Макс Пачиоретти. Также отличились Ши Теодор и Джонатан Маршессо. У хозяев гол забил Патрис Бержерон.
«Вегас» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Бостона» 30 очков и девятая позиция на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вегас» — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
Голы: Теодор — 4 (Хаттон, Стивенсон), 13:04 — 0:1. Пачиоретти — 11 (Стивенсон, Стоун), 15:19 — 0:2. Маршессо — 12 (бол., Пьетранджело, Смит), 19:59 — 0:3. Пачиоретти — 12 (Стоун, Стивенсон), 25:06 — 0:4. Бержерон — 10 (Холл), 40:21 — 1:4.
Вратари: Суэймен — Ленер (58:04).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (7+9+8) — 25 (10+8+7).
Наши: — - Дадонов (11.58/0/0).
15 декабря. Бостон. TD Garden.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю