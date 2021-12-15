«Вегас» на выезде обыграл «Бостон», Пачиоретти сделал дубль

«Вегас» победил «Бостон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Макс Пачиоретти. Также отличились Ши Теодор и Джонатан Маршессо. У хозяев гол забил Патрис Бержерон.

«Вегас» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Бостона» 30 очков и девятая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вегас» — 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Голы: Теодор — 4 (Хаттон, Стивенсон), 13:04 — 0:1. Пачиоретти — 11 (Стивенсон, Стоун), 15:19 — 0:2. Маршессо — 12 (бол., Пьетранджело, Смит), 19:59 — 0:3. Пачиоретти — 12 (Стоун, Стивенсон), 25:06 — 0:4. Бержерон — 10 (Холл), 40:21 — 1:4.

Вратари: Суэймен — Ленер (58:04).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (7+9+8) — 25 (10+8+7).

Наши: — - Дадонов (11.58/0/0).

15 декабря. Бостон. TD Garden.