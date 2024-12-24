«Бостон» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Бостону» со счетом 1:4.

После этого матча «Вашингтон» с 48 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Бостон» с 42 очками — на шестой строчке.