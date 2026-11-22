«Бостон» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на домашнем льду обыграл «Вашингтон» (7:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий хозяев Элиас Линдхольм впервые в карьере оформил покер, также отметившись результативной передачей. По одной шайбе забросили Давид Пастрняк, Таннер Жанно и Фрейзер Минтен. Российский форвард Марат Хуснутдинов сделал голевой пас. У «Вашингтона» отличились Том Уилсон, Алекс Так, Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Джейкоб Чикран.

Нападающий гостей Александр Овечкин ассистировал Чикрану, но продлил безголевую серию до 16 матчей, обновив личный антирекорд в НХЛ. В 21 игре сезона-2026/27 41-летний форвард набрал 7 (1+6) очков.

«Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд и с 20 очками занимает 12-е место в Восточной конференции. «Бостон» (31) идет пятым.