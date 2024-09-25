«Бостон» обыграл «Вашингтон» в выставочном матче, Меркулов сделал голевую передачу

«Бостон» дома победил «Вашингтон» в выставочном матче НХЛ — 4:2.

У хозяев забили Райли Туфте, Фабиан Лизелл, Патрик Браун и Джастин Бразо. Российский нападающий «Брюинз» Георгий Меркулов сделал результативную передачу.

У гостей отличились Коннор Макмайкл и Эндрю Кристалл.

В параллельной встрече «Монреаль» на своем льду всухую обыграл «Нью-Джерси» — 3:0. У хозяев сделал дубль Майкл Пеццетта, еще один гол забил Ник Сузуки.