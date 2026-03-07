«Вашингтон» проиграл «Бостону» и потерпел третье поражение подряд

«Вашингтон» на выезде уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

По голу у хозяев забили Павел Заха, Виктор Арвидссон и Элиас Линдхольд. Давид Пастрняк сделал две результативные передачи.

Единственную шайбу «Кэпиталз» забросил белорус Алексей Протас. Россиянин Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» (69 очков) потерпел третье поражение подряд и после 64 матчей занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. «Бостон» (75 очков) идет седьмым на «Востоке» после 62 игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 марта, 20:30. TD Garden (Бостон) Бостон Вашингтон

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