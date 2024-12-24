«Вашингтон» на выезде уступил «Бостону»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Бостону» со счетом 1:4.

У «Кэпиталз» шайбу забросил Якуб Врана. В составе «Брюинз» отличились Джастин Бразо, Элиас Линдхольм, Чарли Койл и Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка.

После этого матча «Вашингтон» с 48 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Бостон» с 42 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Бразо — 7 (бол., Гики, Лорей), 19:12 — 1:0. Врана — 7 (бол., Сандин, Дюбуа), 24:50 — 1:1. Э. Линдхольм — 6 (Маршан, Койл), 53:41 — 2:1. Койл — 9 (Маршан, Макэвой), 55:59 — 3:1. Маршан — 15 (п.в.), 58:38 — 4:1.

Вратари: Суэймен — Линдгрен.

Штраф: 23 — 12.

Броски: 22 (6+7+9) — 11 (3+4+4).

Наши: Задоров (21.37/0/+3) — Мирошниченко (5.34/1/0).

24 декабря. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.