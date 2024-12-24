«Вашингтон» на выезде уступил «Бостону»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Бостону» со счетом 1:4.
У «Кэпиталз» шайбу забросил Якуб Врана. В составе «Брюинз» отличились Джастин Бразо, Элиас Линдхольм, Чарли Койл и Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка.
После этого матча «Вашингтон» с 48 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Бостон» с 42 очками — на шестой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вашингтон» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Бразо — 7 (бол., Гики, Лорей), 19:12 — 1:0. Врана — 7 (бол., Сандин, Дюбуа), 24:50 — 1:1. Э. Линдхольм — 6 (Маршан, Койл), 53:41 — 2:1. Койл — 9 (Маршан, Макэвой), 55:59 — 3:1. Маршан — 15 (п.в.), 58:38 — 4:1.
Вратари: Суэймен — Линдгрен.
Штраф: 23 — 12.
Броски: 22 (6+7+9) — 11 (3+4+4).
Наши: Задоров (21.37/0/+3) — Мирошниченко (5.34/1/0).
24 декабря. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|34
|21
|13
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|35
|14
|21
|34
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|2
|Торонто
|35
|21
|14
|44
|3
|Бостон
|36
|19
|17
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|34
|13
|21
|30
|8
|Баффало
|35
|12
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
|14
|46
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|32
|19
|13
|38
|5
|Юта
|33
|16
|17
|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
|20
|36
|7
|Нэшвилл
|35
|11
|24
|29
|8
|Чикаго
|35
|12
|23
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|22
|11
|47
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|33
|16
|17
|39
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|32
|13
|19
|30
|8
|Сан-Хосе
|36
|11
|25
|28
|24.12
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|7 : 3
|24.12
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|0 : 4
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|5 : 4
|24.12
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 1
|24.12
|03:00
|
Детройт – Сент-Луис
|0 : 4
|24.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|1 : 7
|24.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|5 : 2
|24.12
|04:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3
|24.12
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|24.12
|05:00
|
Юта – Даллас
|- : -
|24.12
|06:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -