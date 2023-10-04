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«Бостон» — «Вашингтон»: прямая трансляция матча предсезонки НХЛ (видео)

Матч предсезонки НХЛ «Бостон» — «Вашингтон» начнется 4 октября в 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Бостон» на своем льду примет «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ в ночь на 4 октября. Игра пройдет на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, США. Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Бостон» — «Вашингтон» можно будет бесплатно в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте.

Регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 начнется 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне 2024 года. Действующим обладателем титула является клуб «Вегас Голден Найтс». Этот сезон станет 107-м (106-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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