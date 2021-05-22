Овечкин забросил шайбу в проигранном матче «Вашингтона» против «Бостона»
04:43
«Вашингтон» проиграл «Бостону» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ (1:4). «Брюинз» ведут в серии 3-1.
Российский нападающий «Кэпиталз» Алесандр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Гол стал для него 71-м в Кубке Стэнли за карьеру. По этому показателю он вышел на 16-е место в истории лиги.
Следующая игра состоится 24 мая.
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