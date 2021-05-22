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Овечкин забросил шайбу в проигранном матче «Вашингтона» против «Бостона»

04:43
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«Вашингтон» проиграл «Бостону» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ (1:4). «Брюинз» ведут в серии 3-1.

Российский нападающий «Кэпиталз» Алесандр Овечкин отметился заброшенной шайбой. Гол стал для него 71-м в Кубке Стэнли за карьеру. По этому показателю он вышел на 16-е место в истории лиги.

Следующая игра состоится 24 мая.

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