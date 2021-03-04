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«Вашингтон» по буллитам переиграл «Бостон»

05:57
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«Бостон» проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 Б). Победитель определился в серии буллитов. «Кэпиталз» одержали четвертую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пастрняк — 10 (Маршан), 41:19 — 1:0. Эллер — 5 (Паник, Дженсен), 46:14 — 1:1.

Победный буллит: Врана.

Вратари: Раск — Ванечек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 19 (2+7+9+1) — 28 (7+4+12+5).

Наши: — - Кузнецов (20.52/2/-1), Овечкин (23.13/5/-1), Орлов (20.20/2/0).

4 марта. Бостон. TD Garden.

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