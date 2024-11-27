«Бостон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами у «Кэнакс» отметились Джейк Дебраск и Конор Гарланд, забивший в концовке в пустые ворота.

«Ванкувер» набрал 25 очков и занимает 6-е место в Западной конференциию «Бостон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.