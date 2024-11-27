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Сегодня, 06:17

«Бостон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ванкувер» выиграл у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами у «Кэнакс» отметились Джейк Дебраск и Конор Гарланд, забивший в концовке в пустые ворота.

«Ванкувер» набрал 25 очков и занимает 6-е место в Западной конференциию «Бостон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 23 очка.

Джейк Дебраск празднует заброшенную шайбу. «Ванкувер» на выезде переиграл «Бостон»
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Ванкувер Кэнакс
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