«Ванкувер» переиграл «Бостон», Задоров и Хуснутдинов сделали по передаче

«Ванкувер» победил «Бостон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Павел Заха, Таннер Жанно и Эндрю Пик. Российский защитник Никита Задоров сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 на счету 30-летнего россиянина 13 (1+12) очков в 36 матчах. Еще один голевой пас сделал российский форвард Марат Хуснутдинов — в сезоне у 23-летнего игрока 10 (4+6) очков в 31 матче.

У гостей забили Макс Сассон, Линус Карлссон (дубль) и Лиам Эгрен.

«Ванкувер» выиграл четвертый матч подряд. Он занимает 11-е место в Западной конференции с 33 очками после 35 матчей. «Бостон» в 36 матчах набрал 41 очко и расположился на девятом месте Восточной конференции.