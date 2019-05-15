"Бостон" в третий раз обыграл "Каролину"

"Каролина" на своем льду проиграла "Бостону" в третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли (1:2). Счет в серии стал 3-0 в пользу "Брюинз". Третья игра состоится 17 мая.

Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников очков не набрал.

НХЛ

Кубка Стэнли

1/2 финала

Третий матч

"Каролина" - "Бостон" - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Вагнер - 2 (Нордстрем, Керали), 21:21 - 0:1. Маршан - 6 (бол., Крейчи, Макэвой), 26:28 - 0:2. Де Хаан - 1 (Фольк, Ахо), 33:48 - 1:2.

Вратари: Макэлхинни (57:58) - Раск.

Штраф: 14 - 14.

Броски: 36 (20+6+10) - 31 (6+18+7).

Наши: Свечников (16.48/2/0) - -.

15 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 0-3.