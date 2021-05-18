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«Бостон» в конце третьего периода сравнял счет после неразберихи у ворот «Вашингтона»

05:15
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Форвард «Бостона» Тэйлор Холл сравнял счет в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».

Холл забросил шайбу за три минуты до конца третьего периода после неразберихи возле ворот Крэйга Андерсона.

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