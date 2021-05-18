«Бостон» в конце третьего периода сравнял счет после неразберихи у ворот «Вашингтона»
05:15
Форвард «Бостона» Тэйлор Холл сравнял счет в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона».
Холл забросил шайбу за три минуты до конца третьего периода после неразберихи возле ворот Крэйга Андерсона.
TIE GAME!— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) May 18, 2021
? TAYLOR HALL #NHLBruins
3-3
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/e2MM5BsWVn
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