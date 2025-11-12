«Бостон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» на своем льду обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Брюинз» с 22 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Мэйпл Лифс» с 17 очками — на 14-й строчке «Востока».