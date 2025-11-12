Хоккей
12 ноября, 07:00

«Бостон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Ярошенко

«Бостон» на своем льду обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Брюинз» с 22 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Мэйпл Лифс» с 17 очками — на 14-й строчке «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» победил «Миннесоту», Аскаров сделал 28 сейвов

Пастрняк стал шестым игроком в истории «Бостона», забросившим более 400 шайб в регулярных чемпионатах
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Рейнджерс 18 9 9 20
5 Филадельфия 16 8 8 19
6 Коламбус 17 9 8 19
7 Айлендерс 16 8 8 18
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 16 5 11 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 17 11 6 27
2 Даллас 18 11 7 25
3 Виннипег 16 10 6 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Эдмонтон 19 8 11 20
4 Сиэтл 16 7 9 19
5 Сан-Хосе 18 8 10 19
6 Вегас 15 7 8 18
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
14.11 05:00 Колорадо – Баффало - : -
14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
Все результаты / календарь

