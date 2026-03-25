«Бостон» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

25 марта «Бостон» принял «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на арене «ТД Гарден» закончилась победой «Мэйпл Лифс» — 4:2.

За «Торонто» забили Мэттью Найз (дубль), Макс Доми и Вильям Нюландер. В составе «Бостона» голами отличились Элиас Линдхольм и Чарли Макэвой.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

НХЛ. Регулярный чемпионат

25 марта, 02:00. TD Garden (Бостон) Бостон Торонто

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