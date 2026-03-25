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«Бостон» проиграл «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бостон» потерпел поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. Игра проходила на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

У «Мэйпл Лифс» дубль оформил Мэттью Найз, а также по одному голу забили Макс Доми и Вильям Нюландер. У «Брюинз» отличились Элиас Линдхольм и Чарли Макэвой.

«Торонто» набрал 73 очка в 72 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 6-й строчке — 86 очков в 71 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 марта, 02:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Торонто
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Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
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1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 4 2 2 5
3 Вашингтон 3 2 1 4
4 Питтсбург 4 2 2 4
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Айлендерс 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
3 Тампа-Бэй 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 3 1 7
2 Юта 4 3 1 6
3 Миннесота 3 2 1 5
4 Колорадо 3 2 1 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
6 Сент-Луис 3 1 2 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 4 3 1 7
2 Вегас 4 3 1 6
3 Анахайм 3 2 1 4
4 Сан-Хосе 3 2 1 4
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6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 3 0 3 1
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14.10
9.10 02:00 Оттава – Филадельфия - : -
9.10 02:00 Монреаль – Нэшвилл - : -
9.10 02:00 Тампа-Бэй – Миннесота - : -
9.10 02:00 Бостон – Юта - : -
9.10 02:00 Баффало – Даллас - : -
9.10 02:00 Каролина – Ванкувер - : -
9.10 02:30 Айлендерс – Чикаго - : -
9.10 03:00 Сент-Луис – Сан-Хосе - : -
9.10 04:00 Калгари – Колорадо - : -
9.10 05:00 Вегас – Торонто - : -
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