«Бостон» проиграл «Торонто»
«Бостон» потерпел поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. Игра проходила на арене «ТД Гарден» в Бостоне.
У «Мэйпл Лифс» дубль оформил Мэттью Найз, а также по одному голу забили Макс Доми и Вильям Нюландер. У «Брюинз» отличились Элиас Линдхольм и Чарли Макэвой.
«Торонто» набрал 73 очка в 72 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 6-й строчке — 86 очков в 71 игре.
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|И
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|Рейнджерс
|5
|4
|1
|8
|2
|Каролина
|4
|2
|2
|5
|3
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|4
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|4
|2
|2
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|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
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|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|3
|1
|7
|2
|Юта
|4
|3
|1
|6
|3
|Миннесота
|3
|2
|1
|5
|4
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|5
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|4
|3
|1
|7
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
Результаты / календарь
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|9.10
|02:00
|Оттава – Филадельфия
|- : -
|9.10
|02:00
|Монреаль – Нэшвилл
|- : -
|9.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Миннесота
|- : -
|9.10
|02:00
|Бостон – Юта
|- : -
|9.10
|02:00
|Баффало – Даллас
|- : -
|9.10
|02:00
|Каролина – Ванкувер
|- : -
|9.10
|02:30
|Айлендерс – Чикаго
|- : -
|9.10
|03:00
|Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|9.10
|04:00
|Калгари – Колорадо
|- : -
|9.10
|05:00
|Вегас – Торонто
|- : -
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