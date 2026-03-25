«Бостон» проиграл «Торонто»

«Бостон» потерпел поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. Игра проходила на арене «ТД Гарден» в Бостоне.

У «Мэйпл Лифс» дубль оформил Мэттью Найз, а также по одному голу забили Макс Доми и Вильям Нюландер. У «Брюинз» отличились Элиас Линдхольм и Чарли Макэвой.

«Торонто» набрал 73 очка в 72 матчах и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 6-й строчке — 86 очков в 71 игре.