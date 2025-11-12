«Бостон» выиграл у «Торонто»

«Бостон» переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Брюинз» забили Павел Заха, Хампус Линдхольм, Алекс Стивс и Давид Пастрняк, оформивший дубль. У «Мэйпл Лифс» отличились Стивен Лоренц, Бобби Макманн и Оливер Экман-Ларссон.

«Бостон» набрал 22 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 14-й строчке — 17 очков в 17 играх.