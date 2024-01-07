«Тампа» уступила «Бостону», Кучеров набрал три очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Бостону» со счетом 3:7.

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, дубль оформил Брэйден Пойнт, вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков из 26. У «Брюинз» дубль оформил Трент Фредерик, еще по голу забили Чарли Макэвой, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джонатан Дебраск и Чарли Коул.

После этого матча «Тампа» с 43 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 54 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Голы: Пойнт — 18 (Кучеров), 0:21 — 0:1. Фредерик — 11 (бол., Шаттенкирк, Линдхольм), 4:42 — 1:1. Макэвой — 4 (Хейнен, Пойтрас), 14:56 — 2:1. Фредерик — 12 (Грызлик, Пойтрас), 21:49 — 3:1. Кучеров — 28, 27:53 — 3:2. Пастрняк — 24 (Заха), 28:23 — 4:2. Пойнт — 19 (Кучеров, Хагель), 35:53 — 4:3. Гики — 8 (Пастрняк, Линдхольм), 41:35 — 5:3. Дебраск — 8 (мен., п.в.), 56:34 — 6:3. Койл — 14, 57:14 — 7:3.

Вратари: Ульмарк — Василевский (55:17 — 56:34).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (12+11+4) — 26 (13+5+8).

Наши: — - Кучеров (23.01/5/-2).

7 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.