«Тампа» уступила «Бостону», Кучеров набрал три очка
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Бостону» со счетом 3:7.
В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров, дубль оформил Брэйден Пойнт, вратарь Андрей Василевский отразил 20 бросков из 26. У «Брюинз» дубль оформил Трент Фредерик, еще по голу забили Чарли Макэвой, Давид Пастрняк, Морган Гики, Джонатан Дебраск и Чарли Коул.
После этого матча «Тампа» с 43 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 54 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Голы: Пойнт — 18 (Кучеров), 0:21 — 0:1. Фредерик — 11 (бол., Шаттенкирк, Линдхольм), 4:42 — 1:1. Макэвой — 4 (Хейнен, Пойтрас), 14:56 — 2:1. Фредерик — 12 (Грызлик, Пойтрас), 21:49 — 3:1. Кучеров — 28, 27:53 — 3:2. Пастрняк — 24 (Заха), 28:23 — 4:2. Пойнт — 19 (Кучеров, Хагель), 35:53 — 4:3. Гики — 8 (Пастрняк, Линдхольм), 41:35 — 5:3. Дебраск — 8 (мен., п.в.), 56:34 — 6:3. Койл — 14, 57:14 — 7:3.
Вратари: Ульмарк — Василевский (55:17 — 56:34).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (12+11+4) — 26 (13+5+8).
Наши: — - Кучеров (23.01/5/-2).
7 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|38
|26
|12
|54
|2
|Каролина
|39
|22
|17
|48
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Филадельфия
|39
|20
|19
|46
|5
|Нью-Джерси
|37
|21
|16
|44
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|7
|Вашингтон
|37
|18
|19
|42
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|38
|24
|14
|54
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|41
|19
|22
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|34
|14
|20
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|25
|13
|54
|2
|Колорадо
|40
|25
|15
|53
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|38
|17
|21
|38
|8
|Чикаго
|39
|11
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|39
|22
|17
|49
|3
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|46
|4
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|5
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|6
|Калгари
|39
|17
|22
|39
|7
|Анахайм
|38
|13
|25
|27
|8
|Сан-Хосе
|39
|9
|30
|21
|7.01
|00:00
|
Колорадо – Флорида
|4 : 8
|7.01
|03:00
|
Питтсбург – Баффало
|1 : 3
|7.01
|03:00
|
Сан-Хосе – Торонто
|- : -
|7.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|4 : 6
|7.01
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|7.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|7 : 3
|7.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|4 : 3 Б
|7.01
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|7.01
|04:00
|
Каролина – Сент-Луис
|- : -
|7.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|7.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -
|7.01
|23:00
|
Чикаго – Калгари
|- : -
|7.01
|23:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|40
|65
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|38
|55
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41