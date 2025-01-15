«Бостон» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» дома победил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

Авторами голов «Брюинз» стали рент Фредерик, Паркер Уозерспун, Брэд Маршан, Дэвид Пастрняк, Эндрю Пик и Павел Заха.

За «Лайтнинг» шайбы забросили Конор Гики и Виктор Хедман.

«Бостон» набрал 49 очков и занимает 7 место в Восточной конференции, «Тампа» идет 6-й с 49 баллами.