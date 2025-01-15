«Бостон» обыграл «Тампу», Задоров отдал голевой пас

«Бостон» на своем льду одержал победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Брюинз» шайбы забросили Трент Фредерик, Паркер Уозерспун, Брэд Маршан, Дэвид Пастрняк, Эндрю Пик и Павел Заха. Защитник команды Никита Задоров отметился голевой передачей.

Авторами голов «Лайтнинг» стали Конор Гики и Виктор Хедман. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 из 22 бросков соперников. Форвард команды Никита Кучеров отдал результативный пас.

«Бостон» набрал 49 очков в 46 играх и занимает 7 место в Восточной конференции, «Тампа» идет 6-й с 49 баллами за 42 встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)

Голы: Фредерик — 7 (Пойтрас, Койл), 4:24 — 1:0. Уотерспун — 1 (Пастрняк, Заха), 9:31 — 2:0. Маршан — 16 (Пастрняк), 21:13 — 3:0. Пастрняк — 20 (Заха, Пик), 26:05 — 4:0. Джики — 6 (Хедман, Раддиш), 28:50 — 4:1. Хедман — 7 (Кучеров, Пол), 39:42 — 4:2. Пик — 1 (мен., п.в., Э. Линдхольм), 56:30 — 5:2. Заха — 10 (мен., п.в., Маршан, Задоров), 56:56 — 6:2.

Вратари: Суэймен — Василевский (56:49 — 56:56).

Штраф: 16 — 18.

Броски: 24 (6+12+6) — 45 (9+20+16).

Наши: Задоров (18.24/1/+2) — Кучеров (21.36/5/-4).

15 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.