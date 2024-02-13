«Бостон» сыграет с «Тампой-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 14 февраля. Матч пройдет на спортивной арене «ТД-гарден» в Бостоне, штат Массачусетс (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояние «Бостон» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире встречу можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Брюинз» набрали 73 очка и возглавляют Восточную конференцию. «Лайтнинг» с 61 баллом располагается на 6-й строчке Востока.

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