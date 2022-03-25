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Сегодня, 04:51

Хет-трик Пастрняка принес «Бостону» победу над «Тампой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Брюинз» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 из 39 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей.

Давид Пастрняк
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 42 21 90
2 Питтсбург 65 39 26 88
3 Рейнджерс 64 40 24 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 61 27 34 63
7 Филадельфия 63 20 43 51
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Торонто 63 40 23 85
3 Тампа-Бэй 62 39 23 84
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 63 26 37 59
6 Баффало 64 23 41 54
7 Оттава 63 22 41 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 45 19 95
2 Сент-Луис 62 35 27 79
3 Миннесота 61 37 24 78
4 Нэшвилл 64 37 27 78
5 Даллас 62 35 27 73
6 Виннипег 64 30 34 70
7 Чикаго 64 23 41 55
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 65 35 30 78
3 Эдмонтон 64 35 29 75
4 Вегас 66 34 32 72
5 Ванкувер 65 31 34 70
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 63 28 35 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
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27.03
28.03
29.03
30.03
25.03 02:00
Бостон – Тампа-Бэй
 - : -
25.03 02:00
Каролина – Даллас
 - : -
25.03 02:00
Монреаль – Флорида
 - : -
25.03 02:30
Айлендерс – Детройт
 - : -
25.03 03:00
Виннипег – Оттава
 - : -
25.03 03:00
Миннесота – Ванкувер
 - : -
25.03 03:00
Сент-Луис – Филадельфия
 - : -
25.03 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 - : -
25.03 05:00
Вегас – Нэшвилл
 - : -
25.03 05:00
Лос-Анджелес – Чикаго
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 88
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 43 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.09
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